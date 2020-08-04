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مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها: أغلى وأحلى حاجة حصلتلى فى حياتى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد ابنها عادل مجدى كامل، الذى يوافق اليوم، مؤكدة أنه أغلى ما فى حياتها متمنية له أن يبعد الله عنه كل شر وأن يحقق كل أحلامه ويكون أحسن الناس.

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ونشرت مها، عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور مع ابنها فى مراحل عمره المختلفة، صحبتها بتعليق: "بسم الله ما شاء الله، النهاردة أغلى وأحلى حاجة حصلتلى فى حياتى، عيد ميلاد روحى وقلبى وعينى عادل مجدى كامل، ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك أبدا ويراضيك ويحميك ويحققلك كل اللى بتحلم بيه، يا صاحبى وحبيبى وابنى وأخويا وأبويا ونور عنيا، ربنا يراضينى فيك يا قلبى ويبعد عنك أى شر وأشوفك أحسن الناس".

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فيما رد ابنها عادل، على هذه المعايدة، قائلا: "أحلى حاجة فى حياتى كلها، بحبك يا أحسن أم فى الدنيا".

 

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وكانت الفنانة مها أحمد، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، برفقة نجلها عادل مجدى كامل، وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفنى وخارجه، كما أن هذا الاحتفال كان على هامش تعاقدها على عمل فنى جديد معهما، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.

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واحتفل عادل مجدى كامل احتفل بعيد ميلاد والدته، حيث نشر صورة له بصحبتها أمام تورتة عيد الميلاد التى تحتوى على مجموعة من صور والدته، معلقا عليها "كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى.. ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك أبداً.. وتفضلى دايماً جنبى ومعايا، وتفضل ضحتك ماليا كل حاجة فى دنيتى يا أحلى وأحن وأطيب وأجمل وأخف دم، وألذ أم فى الدنيا".

 

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يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

 

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