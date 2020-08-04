شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبطال حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" أمام شيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب صناع مسلسل "إلا أنا" من الانتهاء من تعاقدات الفنانين المشاركين فى الحكاية الرابعة من العمل، والتى تحمل اسم "أمر شخصى"، وتقوم ببطولتها الفنانة شيرى عادل، وذلك بعد انضمام كل من ميدو عادل، سيمون، ايهاب فهمى، جمال عبد الناصر، وجارى اختيار عدد من الفنانين الشباب للمشاركة فى الحكاية.



شيرى عادل فى حكاية امر شخصى

وبدوره يعمل مخرج الحكاية محمود كامل على معاينة أماكن التصوير والتجهيز لبدء التصوير الذى سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم تحديد بعد عيد الأضحى موعداً لانطلاق التصوير، بينما انتهى مؤلف الحكاية عمر عبد الحليم من كتابة الـ 10 حلقات كاملة وسلمها للشركة المنتجة.



ابطال حكاية امر شخصى

"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبى، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.