علاء مرسي يكشف لمصراوي موعد طرح "الحوت الأزرق" بالسينمات وهذا سبب خروجه من العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان علاء مرسي، مخرج فيلم "الحوت الأزرق "سبب خروج الفيلم من سباق عيد الأضحى المبارك.

وقال "مرسي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفيلم كان من المقرر طرحه في عيد الأضحى، ولكن استمرار فرض حضور الـ ٢٥ ٪ من الجمهور بالسينمات أمر صعب في تحقيق الإيرادات، لأن الناس بدأت تنزل الشوارع ولكن لا تزال حذرة من التجمعات ولسه مشلا يخرجون للسينمات.

وتابع: "أنتظر قرار رئيس الوزراء يوم الأربعاء المقبل الذي سيقرر فيه فتح صالات السينما بنسبة ٥٠٪ أمام الجمهور" .

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وأوضح أن الفيلم من المقرر طرحه في دور السينما يوم ١٥ أو ٢٠ أغسطس الجاري، مضيفا: "أتمنى أن ينال الحوت الأزرق إعجاب الجمهور، وتحقيق إيرادات جيدة" .

وأنهى حديثه: "الفيلم هيتعرض في السينمات، ومعنديش أفلام أنافسها سوى الأفلام الأجنبي اللي موجودة وأيضا فيلم الغسالة".

فيلم" الحوت الأزرق "يشارك في بطولته الفنانة السعودية نرمين محسن، راندا البحيري، حسني شتا، نرمين ماهر، عماد رشاد، أحمد صيام، أحمد سلامة.

ويعد الفيلم ثاني تجربة له في الإخراج السينمائي، بعد تجربته الأولى بالفيلم الكويتي "بوقة فقارة"، وخاض بطولته الفنانة هايا الشعيبي وعدد كبير من نجوم الخليج.