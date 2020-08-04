مجدى أبو عميرة لمصراوي: "يتبقى ٣ أسابيع للانتهاء من الجزء الثاني لقوت القلوب "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، أنه يواصل خلال الأيام الحالية تصوير المشاهد المتبقية من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب".

وقال أبو عميرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يتبقى ٣ أسابيع للإنتهاء من تصوير الجزء الثاني من المسلسل.

وأوضح أنه لا يعلم حتى الآن، موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل على قناة الحياة، موضحا أن الأمر متعلق بسياسة المحطات الفضائية والشركة المنتجة.

مسلسل "قوت القلوب" ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.