جوجل يحتفي بالذكرى 112 لميلاد الفنانة المصرية بهيجة حافظ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، الثلاثاء، بذكرى ميلاد بهيجة حافظ، الممثلة والمخرجة والكاتبة المصرية، وأول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية.

وقام موقع "جوجل"، بتغير واجهته الرئيسية، بصورة لبهيجة حافظ بمناسبة الذكرى 112 لميلادها.





وولدت بهيجة موسى، في 4 أغسطس/آب 1908 بمحافظة الإسكندرية، وشقت طريقها بصعوبة في المجال الفني، وبعد قصة كفاح ومعاناة طويلة، استطاعت أن تضع بصمتها في السينما المصرية.

وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا.