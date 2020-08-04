لقاء مؤثر بين نيكول كيدمان والدتها بعد ثمانية أشهر من الفراق

بعد فراق استمر ثمانية أشهر بسبب الحجر الصحي المفروض من جراء فيروس كورونا، التقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بوالدتها جانيل (80 سنة) وذلك في لقاء عاطفي مؤثر جداً.

أحبت كيدمان أن توثّق هذه اللحظات الجميلة ومشاركتها مع المتابعين من خلال نشرها لصورتين عبر حسابها على موقع إنستغرام، ظهرت وهي تحتضن والدتها في لحظة عائلية مميزة.

وعلّقت نيكول كيدمان على الصورة بالقول: “أنا في أفضل حال بعد أن استطعت أن أحتضن أمي.. لقد مر ثمانية أشهر لقد فاتني عيد ميلادها الثمانين لكنني هنا الآن أحبك ماما”.