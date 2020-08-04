- 1/2
- 2/2
Aug 04, 2020
بعد فراق استمر ثمانية أشهر بسبب الحجر الصحي المفروض من جراء فيروس كورونا، التقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بوالدتها جانيل (80 سنة) وذلك في لقاء عاطفي مؤثر جداً.
أحبت كيدمان أن توثّق هذه اللحظات الجميلة ومشاركتها مع المتابعين من خلال نشرها لصورتين عبر حسابها على موقع إنستغرام، ظهرت وهي تحتضن والدتها في لحظة عائلية مميزة.
وعلّقت نيكول كيدمان على الصورة بالقول: “أنا في أفضل حال بعد أن استطعت أن أحتضن أمي.. لقد مر ثمانية أشهر لقد فاتني عيد ميلادها الثمانين لكنني هنا الآن أحبك ماما”.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مؤثر بين نيكول كيدمان والدتها بعد ثمانية أشهر من الفراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.