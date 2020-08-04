شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مطربين ينتهون من تسجيل ألبوماتهم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم تزامنا مع الاحتفال بموسم صيف 2020، أو رأس السنة، حيث انتهوا من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” ألبوماتهم الجديدة.

تامر حسنى

انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل ألبوم الجديد، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، وذلك استعداداً لطرحه خلال الفترة الجارية، ويتعاون تامر مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، ومن الملحنين محمود أنور، وتامر علي، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، وأحمد زعيم، والموزعين فهد، وعادل حقي، وتوما، ورامي سمير، وعلي فتح الله، وسام عبد المنعم، ويحيي يوسف، وجلال الحمداوي، وإلهامي دهيمة.

عاصي الحلانى

انتهى المطرب اللبنانى عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويضم الألبوم 12 أغنية، ويطل الحلانى على جمهوره بمفاجأة فى هذا الألبوم، حيث يقدم أغنية باللهجة المصرية، وبالتحديد البدوية، من خلال قصيدة بعنوان "الوطن"، للشاعر الراحل عمر الفرا، وأغنية أخرى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبية، وتوزيع طونى سابا، أما باقى أغانى الألبوم فسجلها باللهجة اللبنانية.

جنات

وانتهت المطربة جنات من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، ويضم الألبوم من 9 إلى 10 أغنيات، ويضم الألبوم أيضا عدد الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامى جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من أسامة سامى، وهانى يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامى دهيمة، وهانى ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

مصطفى قمر

انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد يحمل اسم"لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه الأيام المقبلة، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، وتعاون قمر مع عدد من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفي قمر عدد من أغاني الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

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محمد حماقي

انتهى المطرب محمد حماقى من تسجيل ألبوم الجديد، ويتعاون فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر على، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

طارق الشيخ

انتهى المطرب الشعبى طارق الشيخ من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد امين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار واسلام شيبسى وميدو مزيكا، ويشمل 8 أغانى متنوعة.

محمود الليثي

انتهى المطرب الشعبى محمود الليثى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يضم 10 أغانى تعاون فيها مع كبار الشعراء فى الوطن العربى مثل أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وعزيز الشافعى ومحمد عاطف وملاك عادل ومحمد البوغة وكما تعاون فى التلحين مع محمد عبد المنعم ومحمد رحيم فى التوزيع محمد مصطفى وباسم منير، وينتظر أن يطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

محمد قماح

انتهى المطرب محمد قماح من تسجيل ألبوم الجديد، والذى يشارك فى تنفيذه وتوزيع محمود صبرى ومن أغانى الألبوم: "يا جاحدة، ومش بسهولة، وحوش عيونك، والبنات، ويا ليلة لا لا لا، يا فرحة قلبى". أغلب كلمات الألبوم من تأليف طارق مجدي، وعمر المهدي، وأحمد مرزوق.