شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخليج يحتفلون بالعيد بأغانى جديدة أبرزهم محمد عبده والجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح عدد كبير من نجوم الخليج، أغانى جديدة خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، من بينهم محمد عبده، وراشد الماجد، وأصيل أبو بكر، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز الأغانى الجديدة التى طرحها نجوم الخليج وهى كالتالى:

محمد عبده:

طرح فنان العرب محمد عبده أغنية وطنية بعنوان "يا أبو فهد سلامات"، والتى أهداها للملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزى، وتوزيع عبد الله العُمانى.

راشد الماجد:

طرح المطرب راشد الماجد أغنية جديدة، بعنوان "سلامتك يا أبو فهد"، والتى أهداها لملك السعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان وليد الشامى، وتوزيع زيد نديم.

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حسين الجسمى:

طرح المطرب حسين الجسمى أغنية جديدة بعنوان "أهواك الموت"، بمناسبة عيد الأضحى، وهى من ألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي، وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر جاسم محمد.

أصيل أبو بكر:

طرح أيضا المطرب أصيل أبو بكر أغنية جديدة بعنوان "جوي الهادي"، وهي من كلمات محمد حمد بن سهل الكتبي، وألحان وتوزيع إبراهيم السويدي، وإيقاعات سمير القطان.

طرح المطرب الشاب عبد المنعم العامرى، أغنية جديدة بعنوان"كلى إلك"، وهى من كلمات عادل السعيدى، وألحان على سالم، وتوزيع الموسيقى تراث نمير، ومكس سامر سالم.



