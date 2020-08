شكرا لقرائتكم خبر عن من أين تستمد ريتا أورا قوتها وماذا قالت عن صناعة الموسيقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ريتا أورا التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم أنها تستمد قوتها والإلهام باستمرار من النساء الأقوياء المحيطات بها مثل والدتها وأختها، فقد أشارت مغنية Girls البالغة من العمر 29 عاما أن عائلتها مليئة بالنساء اللاتى يقمن بإلهامها ويدفعها للأمام لكى تصبح أفضل كل يوم، وقالت النجمة الشهيرة لـ"InStyle Mexico": "لقد جئت من عائلة مليئة بالنساء الأقوياء، وفي الحقيقة لقد دعمتني أمى وأختى فى كل شىء، وهما يدفعانني طوال الوقت لأكون نسخة أفضل من نفسى، إننى استمد الهامي و قوتي باستمرار من مدى صعوبة عملهم ومدى عزمهم على أن يعيشوا الحياة على أكمل وجه " .

كما اعترفت ريتا أورا أيضا بأنها تشعر بمسؤولية كبيرة بضرورة أن تكون قدوة لكل معجبيها.

وتابعت النجمة الشهيرة قائلة : " أود أن أقول أن صناعة الموسيقي تحتاج حقا إلى أن تكون أكثر شمولا ، فالموضوعات التي تثيرها الموسيقى هي قضايا عالمية، والجميع لديهم قصص يريدون أن يحكونها.

يذكر أن ريتا أورا بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكسب شعبية جارفة حول العالم ، و من أكثر أغنياتها التي حققت نجاح كبير " anywhere " و " shine ya light " و " falling to pieces " و " i will never let you down " ، و غيرهم .