شكرا لقرائتكم خبر عن كليب جديد للنجم محمد فؤاد بعد نجاح "شكوى إلى الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد السوبر ستار محمد فؤاد لطرح كليب جديد بعد نجاح آخر كليباته "شكوى إلى الله"، ومن المقرر أن يكون الكليب لأغنية "سلام" التي طرحها فؤاد منذ فترة طويلة وكان من المفترض أن تتصدر ألبومه الجديد ولكنه تراجع عنها .

"كليب سلام" يتضمن مشاهد مصورة من الحفلات التي أجراها فؤاد خلال العامين الماضين، على طريقة كليب "طمنى عليك" ويشرف على إخراجها كريم مسلم الذى أخرج له "شكوى إلى الله".

من ناحية أخرى، يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة على التي تسربت، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.

كان فؤاد قد طلاح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهى من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم.

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من ناحية أخرى، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة ‏مع الملحن مصطفى شكرى، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب‎.‎

‏وقال فؤاد في تصريحات إعلامية إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت ‏مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات ‏الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم ‏مش ‏هيبقى اسمه ‏سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات ‏جديدة ‏قائلا: "فيه ناس بتاخد ‏أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ‏ربنا ‏يكرمهم‎".