بعد مشاركتها في "الحارث".. أسماء أبو اليزيد: "يارب أكون ضيفة خفيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إنها تشرفت بوجودها ضيفة بفيلم "الحارث"، مؤكدة أنها متحمسة لمشاهدته.

ونشرت "أبو اليزيد" بوستر الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تشرفت بوجودي ضيفة في فيلم الحارث، ومتحمسة جدا أشوفه، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم".

فيلم "الحارث" من المقرر طرحه قريباً بدور العرض السينمائي، وينتمي لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو بطولة ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر.