نسرين طافش تداعب أمواج الساحل الشمالي بجمال فتّان.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - وصلت الفنانة السورية نسرين طافش مصر، وتحديداً منطقة الساحل الشمالي، حيث قررت قضاء أجازتها الصيفية هناك، حيث البحر والهواء الطلق.

نسرين كانت حريصة على مشاركة متابعيها أجواء أجازتها، ونشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه آخر انسجام واستمتاع بالبحر وأمواجه، كما نشرت صوراً عفوية من مكان اقامتها، بدت فيها تجلس على كرسي بطلّة مثيرة أذهلت متابعيها، حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة.

من ناحية أخرى، بدأت نسرين طافش تصوير مسلسل جديد بعنوان «الوجه الآخر» قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي، وتشارك نسرين في بطولته أمام ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني.

يُذكر أن مسلسل «ختم النمر» كان آخر أعمال نسرين المعروضة على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، حنان سليمان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وعُرض عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.