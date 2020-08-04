رانيا يوسف في جلسة تصوير بحمام السباحة.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة السورية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، اختارت أن تلتقطها في المسبح تماشياً مع أجواء الموسم الصيفي، وحرصت على مشاركة متابعيها بلقطات منها.

رانيا ظهرت بطلّة جريئة داخل مسبح، حيث بدا الجزء العلوي من جسدها مكشوفاً بشكل مثير، وكان لافتاً حرصها على التزين بماكياج صارخ، مسدلة شعرها الأسود بشكل زادها أنوثة، حيث اثارت صور الفنانة المصرية حفيظة البعض، كمل انتقدها عدد من متابعيها، خاصة أنها انضمت مؤخراً للحملة الإلكترونية لمناهضة التحرش في مصر.

من ناحية أخرى، يُعرض لرانيا يوسف حالياً الموسم الثاني من مسلسل «مملكة إبليس» عبر منصة «شاهد vip»، وهو العمل الذي تشارك في بطولته أمام غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم قاسم، خالد أنور، نانسي صلاح، وغيرهم، والعمل محمد امين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

يُذكر أن رانيا تنتظر عرض مسلسلها الجديد «الحرامي» الذي تشارك في بطولته أمام كارولين ‏عزمى ورنا رئيس، بيومي فؤاد، وأحمد داش، وغيرهم، وهو عمل كوميدي تشويقي مكون من 10 حلقات، من إخراج محمد سلامة، في الوقت الذي تواصل فيه تصوير مسلسل «شارع9» من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وتشارك رانيا في بطولته أمام أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقي