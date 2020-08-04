لجين عمران تتلقى هدية فريدة.. «أتوبيس» فساتين.. فيديو

رنا صلاح الدين - هدية فريدة تلقتها المذيعة السعودية لجين عمران بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من صديقتها مصممة الأزياء العراقية زينة زكي.

الهدية عبارة عن «أتوبيس» زهري اللون، تم تزيينه من الداخل بأفخم أنواع العطور، كما تضمن مجموعة من أحدث تصاميم زينة من الفساتين، على أن تختار لجين ما يعجبها من المجموعة كـ«عيدية» من مصممة الأزياء للمذيعة.

لجين حرصت على استعراض عيديتها الفريدة بمقطع فيديو شاركت فيه متابعيها بكواليس اختيارها للفستان، كما نشرت صورة لاختيارها النهائي، ظهرت فيها ترتدي فستان أسود منفوش، كتبت معلقة عليها: «كل عام والجميع بخير و صحة و حب و سعادة و راحة بال،

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الله يجمعكم بأهلكم و حبايبكم على خير ان شاءالله، حبيبتي و صديقتي المصممة المبدعة زينه زكي شكرا على أحلى عيدية».

من ناحية أخرى، اعربت لجين مؤخراً على ندمها لكثرة خضوعها لعمليات التجميل، وقالت: «مؤخرا لما قالولي إنتي وأختك أسيل تتشابهوا.. فوراً شلت الفيلر.. يعني أنا لما شيلت الفيلر ورجعت لطبيعتي ارتحت نفسيا وعرفت أنه مش كل شي ينزل في موضة التجميل أعمله”.

وأضافت: «أنا شغلي في برنامج صباح الخير يا عرب كنت بقابل أطباء تجميل كتير كل واحد كان يبغى يقوم معي بالواجب كان على حساب وجهي.. ولكن اتعلمت إنه المجاملة لابد أن تكون لها حدود. وأنا مؤخرا ما بقيت بجامل أحد حتى لا أدخل في دايرة النفاق”، مشيرة إلى أنها تهتم ببشرتها بشكل كبير لدرجة أنها تعتبر نفسها مهووسة بذلك»,