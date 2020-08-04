أحمد فلوكس: موتك وجعني يا حبيبي.. شاهد منّ هو؟

رنا صلاح الدين - فجع الموت الفنان المصري أحمد فلوكس بوفاة صديقه المقرب محمد محمد المسعود نجل النائب البرلماني المصري محمد المسعود.

فلوكس نعى صديقه بشكل مؤثر في تعليق على صورة للراحل، كتب فيه: «الله يرحمك يا ميدا .... قلبي موجوع عليك ... بجد الدنيا اللي احنا ماشين نتخانق فيها و بتحارب فيها دي ماتسواش حاجه .... شاب زي الفل و قمر و رياضي و رجل اعمال ناجح .. و الدنيا كانت قدامه ... المستقبل .. استحاله تفكر للحظه انو يموت .. دخل نام ماصحيش ... مات .... راح .... ... ادعوله بالرحمه ... وافهموا ان اي حد فينا ممكن يخش ينام مايصحاش .مهما كان رياضي مهما كان مين ... ... الله يرحمك و يغفرلك و يثبتك عندد السوال ..... موتك وجعني يا حبيبي ... ... الدنيا دي ولا حاجه ... احنا ولا حاجه ...... الله يرحمك و يغفرلك ... و يصبر اهلك».

فانز وأصدقاء أحمد تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات قدموا فيها تعازيهم للفنان المصري، متمنيين له الصبر على مصابه الأليم.

يُذكر أن فيلم «الممر» كان آخر أعمال أحمد فلوكس، وقد شارك في بطولته أمام أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم.