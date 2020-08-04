إيناس عز الدين بعد عودتها لطليقها: "بيتنا اتخرب في فرح".. صور

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة المصرية إيناس عز الدين أنها لم تقم حفل زفاف للاحتفال بعودتها لزوجها الفنان أحمد قمر بعد عامين على انفصالهما، لافتة إلى أنهما اكتفيا بعقد قران بسيط وسط أفراد أسرتيهما.

إيناس حرصت على مشاركة محبيها بلقطات من جلسة تصوير رومانسية خضعت لها مع زوجها احتفالاً بعودتهما لبعضهما، كما كشفت عن كواليس زفافهما الثاني بتعليق كتبت فيه: «ناس كتير زعلانين اننا ما عزمناهمش بس والله احنا عملنا كتب كتاب على الضيق جداً من غير اي مدعوين نهائياً و جلسة تصوير فقط».

الفنانة المصرية كشفت عن تكلفها وزوجها بمصاريف ضخمة في حفل زفافهما الأول من 8 سنوات، وبررت عدم اقامتها لحفل عقد قران كبير بعد عودتهما لبعضهما، متابعة: «مش لازم الفرحة تبقى بديشيليون جنيه اول فرح من لينا من ٨ سنين صرفنا وكلفنا و فيلا وحمام سباحة وديكورات و فساتين و معازيم و رقص وغناء وبيتنا اتخرب في فرح، و الزمن خلانا نشوف ان مش كل اللي كان بيمثل انه فرحان لينا كان فرحان بجد والمرة دي احنا فرحنا ببعض و لبعض واللي بيحبونا بجد حبهم واصل لينا حتى لو كانوا بعيد ومش معانا فشعورهم تجاهنا واصلنا و حاسين».

يُذكر أن إيناس عزالدين، نجمة Arab Idol، كانت قد صدمت جمهورها في شهر مارس عام 2018، بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد قمر، وعن سبب انفصالهما، كتبت: «احنا اختلفنا وصعب نكمل كزوجين بس مستحيل نبطل اننا نفضل في حياة بعض كأصدقاء لاننا طول عمرنا كنا اصدقاء حتى واحنا متجوزين والعشرة مش بتهون بالساهل ومش معنى اننا اختلفنا وانفصلنا كأزواج اننا نكره بعض ونغلط في بعض وما نشوفش بعض ونعادي بعض.. احنا هنفضل اهل غصب عن اي شيء وبنكن لبعض كل حب واحترام وتقدير».