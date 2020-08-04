شكرا لقرائتكم خبر عن "قولتهالك".. أحدث أغانى إيهاب توفيق وتطرح خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"قولتهالك"، وهى من كلمات هانى الصغير، وألحان حمدي صديق، وتوزيع مصطفي الشريف، ومكساج محمد صقر، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب، حسبما أكد موزع الأغنية مصطفى الشريف لـ"الخليج 365".

وفي وقت سابق، كشف النجم إيهاب توفيق عن تفاصيل أغنية "هي هي دنيا" الذى صورها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج متيم السراج قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تحمل حالة من التفاؤل والبهجة وعودة الناس للسعادة خصوصا بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضنا لها.

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مشيرا أنه قام بتسجيلها منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا ويتمنى ان تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان الراحل أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات الأغنية" مطلعها "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة.

يذكر أن إيهاب توفيق انتهى من تصوير أغنية مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.