شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل من حمو بيكا بعد حادث مارينا: ده قدر ويحمدوا ربنا إنهم واقفين على رجليهم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا، تعرضه لحادث تصادم بسيارته، الإثنين، مؤكدا أن السيارة التي كانت في الحادث لمدير أعماله، قائلا: "اللي عملت الحادثة مش عربيتي، دي عربية مدير أعمالي ومش معني إني واقف بساعد الناس اللي عملت الحادثة يبقى أنا عاملها.. ومكنتش عربيتي موجودة ولا ليا علاقة بالموضوع".

وبث حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث فيه عن كواليس الحادث، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاته التي جاءت في الفيديو:

1 – " في أخبار اتنشرت فيها حقيقي وفيها كدب.. فعلا السيارة بتاعة مدير أعمالي هو عطاها لحد صحبه يجيب حاجات.. وإحنا قاعدين في الفندق جالنا تليفون بيقول الحقوا العربية عملت حادثة".



حمو بيكا

2 – "كنا بنجري عشان أهم حاجه الناس اللي جوه العربية.. وبالفعل روحنا على بورتو مارينا لقينا الاتنين اللي كانوا راكبين العربية مرميين على الأرض ومكنش هدفنا العربية كان أهم حاجة عندنا نطمن على اللي جوه العربية".

3 – "كان في عربيات واقفة صف تاني في الممنوع وكان في عربية ضهرها كله في الشارع، وهو بيلف الملف تفاجئ بالعربية دي وخبط فيها ومبقاش شايف حاجة راح خبط عربيتين تانيين".

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حمو بيكا

4 – "طبعا إحنا اتصورنا كتير بعد ما وصلنا لمكان الحادث، وكل حاجه بقت على الفيس دلوقت، وفي ناس كتبت معلومات غلط..... لكن لما تيجي تكتب اكتب بعقل.. ياريت اللي بيكتب يكتب الحقيقة.. أنا كتب عند العربية لأن من الواجب عليا اتحرك عشان الراجل ده شغال معايا.. وهي مش عربيتي دي عربية مدير أعمالي.... واللي يجي في الريش بقيشيش الحمدالله أنهم بخير وعلى رجلهم يعرفوا يجيبوا غيرها .. ومفيش شماتة ولا حاحة.. والحمدالله على كده، هو رزقه وربنا كتبله كده وطالما ربنا كطتب كده يبقى ما باليد حيلة ومحدش بيهرب من قدره".

5 – "هو كده كده في النيابة بيحققوا معاه والمحامين بتوعي معاه برضه وكله خير.. وفي ألف داهية كذا عربية... أهم حاجه اطمنا على الناس اللي جوه العربية والحمدالله أنهم بخير وربنا يقف جنبه".



حمو بيكا

6 - اطمنوا عليا أنا بخير ومفييش أي حاجه ولا اللي كانوا راكبين العربية فيهم أي حاجة.. أدعوا للي عمل الحدثة يطلع بالسلامة ده غلبان وشاب طالع للدنيا ونفسه يكمل مستقبله وأنا مش هسيبه أبدا وروحنا معاه المستشفى عشان نعمل التقرير".

وفي وقت سابق، انتشرت أنباء عن تعرض حمو بيكا لحادث وانقلاب سيارته على طريق الساحل بعد انتشار صورة له وهو يقف أمام السيارة المحطمة فى مكان الحادث، وتواصل ”الخليج 365” مع شقيق مطرب المهرجانات حمو وقال: "حمو فى البيت وميعرفش حاجة عن الموضوع"، موضحاً أنه كان يقف وسط الناس متفرجاً ويحاول مساعدة صاحب الحادث، لافتاً إلى أن السيارة التى تعرضت للحادث ليست سيارة حمو".