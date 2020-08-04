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شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى صحاب.. يسرا وهند صبرى وتامر حبيب برفقة بوسى شلبى فى أحدث ظهور لهم..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة الفنانة يسرا والنجمة هند صبري والسيناريست تامر حبيب، معلقة عليها :"أحلى صحاب".
يسرا وهند صبري وتامر حبيب برفقة بوسي شلبي في أحدث ظهور لهم (1)
كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها برفقة الفنانة هند صبري، معلقة عليها :"حبيبتي الغالية"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين على السوشيال ميديا.
يسرا وهند صبري وتامر حبيب برفقة بوسي شلبي في أحدث ظهور لهم
يشار إلى أن الإعلامية بوسي شلبي، تحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بصورها مع أصدقاؤها من نجوم الفن عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
بوسي شلبي مع هند صبري
أما الفنانة يسرا فقد شاركت مؤخرا في فيلم "صاحب المقام" حيث أكدت سعادتها البالغة للمشاركة في هذا الفيلم، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان غريباً للغاية، ولم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنه الشخصية "روح"، تدعوا دائماً للتفاؤل في الحياة، أتوقع أن يكن مفاجأة كبيرة للجمهور.
هند صبري
كما تفعل ذلك الفنانة هند صبري، التي تشارك متابعيها أيضا بصور وفيديوهات لها ورسائل لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كان أحدثها صورة لها وهي تمسك بـ نجمة معلقة :" "دع يوليو يكون يوليو، دع أغسطس يكون أغسطس، واسمح لنفسك فقط كن حتى في عدم اليقين. ليس عليك إصلاح كل شىء. ليس عليك حل كل شىء".
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