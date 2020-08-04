شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومحمد رمضان ضيوف SNL بالعربى الموسم الرابع ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات ON عن موعد عرض الموسم الرابع من البرنامج الكوميدى SNL بالعربى، وذلك يوم 15 أغسطس الجارى.

ويظهر فى الإعلان الذى بثته القناة، استضافة البرنامج عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا ومحمد رمضان وخالد النبوى وسمية الخشاب ، شيرين رضا، ماجد المصرى، بيومى فؤاد ، ومن نجوم الغناء أحمد شيبة وأوكا ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.

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برنامج SNL بالعربى حقق نجاحا كبيرا خلال المواسم الثلاثة وشارك في تقديمه عدد من الشباب منهم إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح وخالد منصور ونور قدرى.