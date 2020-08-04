شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يشارك بـ 3 أغانى فى ألبوم "صاحبة رأى" لـ اليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم فى ألبوم اليسا بـ 3 أغانى الذى يحمل اسم "صاحبة رأى" وطرحته تزامنا مع أول أيام عيد الاضحى، الأولى أغنية "عظيمة" كلمات نادر عبدالله وألحان محمد رحيم والثانية أغنية "أنا شبه نسيتك" كلمات امير طعيمة والحان وليد سعد والثالثة أغنية "حبه اهتمام" من كلمات امير طعيمة وألحان زياد برجى، وحازت الأغاانى على اعجاب الكثير بسبب شكل المزيكا الذى قدمها أحمد ابراهيم بطريقة مختلفة عن أعماله السابقة .

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الموزع الموسيقى احمد ابراهيم مع النجمة اليسا فقد تعاونا سويا قبل ذلك فى عدد من الأغانى منها "عكس اللى شايفنها" و"أنا وحيدة" وغيرها التى حققت نجاح كبير .

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا، أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، تزامنا مع احتفالا عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات لما تتمتع به إليسا من اختيارات موفقة دائما فى أغنياتها الرومانسية والتي جعلتها تحصد لقب "ملكة الإحساس".

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وتعايد النجمة اليسا "ملكة الإحساس" جمهورها بباقة أغنيات مميزة قررت أن تطرحها خلال عيد الأضحى، والذى يعتبر الألبوم الثانى عشر في مسيرتها الغنائية تزمانا مع احتفالها بعامها العشرين فنيا.

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و 5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.

الموزع أحمد إبراهيم يعد واحدا من أهم الموزعين فى مصر والوطن العربى، وله العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر، و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب التى لحن لها "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفينها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم فى "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زى الوتر"، ومع كارول سماحة فى "الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة