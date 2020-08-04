غدا.. أحمد زاهر يكشف آخر مستجدات قضية التنمر مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أحمد زاهر يكشف آخر مستجدات قضية التنمر مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090، فى السادسة من مساء الثلاثاء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.
أحمد زاهر سيتحدث عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى والتى ظهر فيها بجوارها على "البيسين".
ويكشف زاهر خلال الحلقة آخر ما وصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولابنته "ليلى" . ويكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى معلنًا تحديه لكل من تنمر بإبنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسىء له ولأسرته .
ويتحدث آيضا عن شخصية "فتحي" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وكيف استعد لها ؟ وهل يمكن أن يكررها أم لا ؟ ومخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع السوشيال ميديا بالقتل كما يكشف زاهر كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.
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