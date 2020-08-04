شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أحمد زاهر يكشف آخر مستجدات قضية التنمر مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090، فى السادسة من مساء الثلاثاء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

أحمد زاهر سيتحدث عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى والتى ظهر فيها بجوارها على "البيسين".

ويكشف زاهر خلال الحلقة آخر ما وصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولابنته "ليلى" . ويكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى معلنًا تحديه لكل من تنمر بإبنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسىء له ولأسرته .

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ويتحدث آيضا عن شخصية "فتحي" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وكيف استعد لها ؟ وهل يمكن أن يكررها أم لا ؟ ومخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع السوشيال ميديا بالقتل كما يكشف زاهر كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.