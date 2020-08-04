شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين إليسا وأحمد السعدنى بسبب ألبوم "صاحبة رأى".. اعرف الحكاية إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة غزل شهدها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين الفنانة اللبنانية إليسا والنجم أحمد السعدني الذي أعرب عن إعجابه الشديد بأغنية "عظيمة" التي طرحتها الأولى ضمن ألبوم "صاحبة رأي" مؤخرا.



اليسا والسعدني

الفنان أحمد السعدني غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موجها حديثه إلى الفنانة اللبنانية "الأغنية أسمها عظيمة وهي عظيمة وأنتي عظيمة.. مكمل ومستمتع كالعادة.. صاحبة رأي"، فيما ردت عليه إليسا قائلة :"ويسألوني لماذا أنا في حالة حب مع المصريين !! أحبك أحمد"، ما دفع النجم المصري إلى الرد"أحبك أكثر.. تهانينا لعملك العظيم".



اليسا وأحمد السعدني

على صعيد آخر، علقت النجمة اللبنانية إليسا، على أغانى ألبومها "صاحبة رأى"، والذى طرح أمس، مؤكدة أنها تحب أغانى هذا الألبوم، وقالت عبر حسابها على "تويتر"، " في الحقيقة أنا أحب كل أغنية من هذا الألبوم"، حيث طالبت إليسا جمهورها، بالتغريد عبر هاشتاج "صاحبة رأى" للكشف عن الأغنية التى أعجبتهم أكثر فى الألبوم الجديد.

وقالت، "شو أول أغنية رح توصل للمليون مشاهدة، وانتوا أيا واحدة حبيتو أكتر شى".

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وقالت اليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،" شو أول غنية من ألبوم صاحبة رأى، رح توصل للمليون مشاهدة؟ وإنتو أيا واحدة حبيتو أكتر شي؟ استخدمو الهاشتاج تا أعرف رأيكن".

وحققت أغنية " صاحبة رأى" للنجمة إليسا 3 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع منذ طرحها على موقع " يوتيوب"، كما طرحت إليسا اليوم إلبومها الجديد على أحد التطبيقات الشهيرة.

وحرصت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر على تبادل التهانى مع جمهورها وفريق عمل ألبومها"صاحبة رأى" .