شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم عن مخرج الغسالة: عصام عبد الحميد مفاجأة للجمهور ولديه خبرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان أحمد حاتم، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تحدث "حاتم" عبر اللايف، عن أحدث أعماله الفنية، فيلم الغسالة، وهو الفيلم الوحيد الذي تم عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وقد قال "حاتم" عن الفيلم، "فيلم الغسالة مشروع هام بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع ثلات شركات إنتاج من كبار شركات الإنتاج في صناعة السينما، هذا بجانب العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، فهو عزيز عليّ وقريب مني على المستوى الشخصي، وكنت أتمنى العمل معه، وهذا ما قد كان".

وأضاف، "تحمست للفيلم أيضا بسبب مخرجه عصام عبد الحميد، ولم أشعر بالخوف من أنها تجربته الإخراجية الأولى، لأنني عملت معه كمساعد مخرج، وهو عمل مع مخرجين كبار، مثل المخرج خالد مرعي، والمخرج محمد ياسين، كما أنني عملت معه في مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولديه خبرة كبيرة وهو مفاجأة للجمهور، ولن تشعر أنك أمام أولى تجارب مخرج جديد، لأنه مخرج موهوب، وأنا سعيد أنني أشاركه أولى تجاربه في الإخراج".

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يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، بطولة، هنا الزاهد، شيرين رضا، ومحمود حميدة، وإخراج عصام عبد الحميد.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.