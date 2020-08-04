شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: قدمت فى اختبارات الأهلى ودائم السفر ورا الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الفنان بيومي فؤاد أنه قدم فى اختبارات الأهلي، قائلا: قدمت فى اختبارات الأهلى وكانت الأعداد كثيرة وأبويا خدني علقة لما عرف اني روحت الاختبارات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: "أمي كانت بتدعي الأهلي يفوز على الزمالك في مباريات القمة، عشان عارفاني مجنوني وعصبي رغم اني اخويا الكير زملكاوي ولكنه عاقل في التشجيع مش زينا".

تابع: كنت أتوجه للمحلة والمنصورة والمحافظات لمؤازرة الأهلي، ولا يمكن وصف شعوري بعد أول مرة قابلت فيها محمود الخطيب ووقتها عجز لساني عن الكلام.

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وأضاف: بكيت بشدة بعد هدف الأهلى فى مرمى الصفاقسى التونسى وايدى تعورت بسبب الاحتفال الهيستيرى، مضيفا: كنت متوقع هدف الأهلي دائما بطل المواقف الصعبة.