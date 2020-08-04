شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يستعرض رحلة 40 عاما من الغناء بحفل فى الأوبرا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض النجم على الحجار رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما وذلك خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس 6 أغسطس على مسرح النافورة بدار الأوبرا، حيث يقدم مجموعة من أعماله الغنائية المميزة منها يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وغيرها.

من جانبه أبدى على الحجار اعتزازه باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا المصرية، وأكد سعادته باستئناف الأنشطة الإبداعية فى مصر باعتبار الفن والثقافة وجدان وضمير المجتمع.





وكان آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه فى 2019، وضم 12 أغنية هى: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدى بالك"، و"هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش فى العند"، و"جايلك"، و"جبلى"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضنى".

Advertisements

يذكر أن المطرب على الحجار، قد ظهر مؤخرا فى إحدى مداخلاته عبر "سكايب" فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى الذى يعرض على قناة CB، وقال: "قدمت أول حفل أون لاين للجمهور، وكنت سعيدا جدا بالتجربة، وستكون تلك الحفلة بداية لسلسلة حفلات أون لاين لكل أسبوع إلى أن تنتهى تلك الأزمة، وقد جاءت فكرة الحفلة بسبب اعتيادى على تقديم حفلات بشكل مستمر لمدة سنين طويلة، ورأيت أنه من واجبى أن أستمر فى تقديم الحفلات لجمهوري، خاصة أننى أمتلك الاستديو وأمتلك أيضا فرقة عظيمة رحبت بالفكرة وترى أن ذلك واجبا عليها".

وأضاف أن حفلات الأون لاين أصعب بالنسبة له من الحفلات المباشرة مع الجمهور، فالجمهور على أى حال يعطى طاقة للمطرب، وكذلك تستقبل رد فعله فى نفس الوقت، ولكن ردود الفعل فى حفلات الأون لاين يأتى بعد انتهائها، وأنا تفاجأت بردود فعل الجمهور بعد الحفلة وقد تابعها أكثر من 120 ألف مشاهد.