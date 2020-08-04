شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهدى أغنية "هعتبرك مت" إلى النخبة السياسية فى لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الفنانة اللبنانية إليسا، إحدى أغنياتها الجديدة إلى النخبة السياسية في لبنان، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بفيديو أغنية "هعتبرك مت"، معلقة عليها ضاحكة :"بهدي هل الأغنية لكل الطقم السياسي اللبناني".



اليسا

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، مؤخرا، بعد انتظار كبير من جمهورها من خلال إحدى التطبيقات الصوتية الشهيرة، وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع تويتر:" العد التنازلي انتهى.. الألبوم قيد التشغيل رسميًا يمكنك الاستمتاع بالأغنية بعد الانتظار الطويل".

وفي وقت سابق، دعت الفنانة اللبنانية، إليسا، رئيس وزراء لبنان، حسان دياب لمغادرة منصبه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غردت على المنصة الاجتماعية موجهة حديثها إلى رئيس حكومة بلادها قائلة: "حسان دياب أرجوك ارحل، فقط ارحل، يا له من رئيس وزراء".

وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها الفنانة إليسا عن الأوضاع داخل لبنان، إذ إنها أعربت في وقت سابق عن استيائها الشديد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد شنت هجوما حادا إلى السياسيين اللبنانيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنهم السبب في زرع الفتنة بين اللبنانيين.

وقالت إليسا عبر تويتر :"لك روحوا قسموا بقا وخلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير وزرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين وهيدا جرح ما بيتداوا للاسف كلكم انصاف رجال من كبيركم لصغيركن".

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن قلقها الشديد من تدهور الأوضاع في لبنان خاصة الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجميع مرعبون من حدوث مجاعة في البلاد.

وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟".