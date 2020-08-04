بالصور.. صابرين تستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة صابرين، على مشاركة متابعيها وجمهورها، صورا لها أثناء قضائها عطلتها الصيفية على شاطئ البحر. ونشرت صابرين، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتع بالشمس". يذكر أن الفنانة صابرين، تشارك في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، والفيلم من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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