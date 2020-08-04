وليد فواز ينعى والد باسل خياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، والد صديقه الفنان السوري باسل خياط، الذي وافته المنية السبت الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب: "كل التعازي للصديق العزيز باسل خياط في وفاة والده، ألهمكم الله الصبروالسلوان، سبحان من له الدوام".

وكان الفنان السوري باسل خياط، قد أعلن يوم السبت الماضي، وفاة والده سمير خياط، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم.

