نجل عرفان خان يرد على الحاقدين: "أمي هندوسية ونشأتي كانت بلا دين"

رنا صلاح الدين - كتب بابل ، ابن عرفان خان ، سلسلة من الرسائل بحسابه على انستغرام، بشأن رفضه الحكم على أي شخص على أساس الدين. بابل ، الذي قال أنه فقد أصدقاءه بسبب دينه ، رد على الناس الذين يتصيدونه على أفكاره.

رفض أكد بابل في رسالة جديدة ، ازدواجية المعايير داخل النجتمع الهندي يقول "أتحدث عن عقلية تنقسم بين شعبنا، أحاول أن أتكلم ضد الانقسام، عبر الاحتفال بطقسين أحدهما هندوسي والاخر اسلامي، أنا فقط أحاول أن أخبرك أنني أحبك، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه أو أي دين أو ما كان عليه ماضيك، أحبك لأنك إنسان.

وأضاف "بالحديث عن طقس راكشا باندان الهندوسي وعيد الأضحى الإسلامي، انتهى الأمر بالتحريض على المزيد من الكراهية والشعور بالانقسام ، وهو عكس نيتي وأعتذر للأشخاص الذين شعروا بالأذى حيال ذلك، أتمنى فقط أن نرى الصورة الأكبر التي أحاول أن أرسمها وهي أن الهنود في بلد تسوده قيم الروحانية الثقافية والحب، وأنه لا توجد حاجة لهذه الانقسامات وأن الطبقة الاجتماعية أو الدين لا تحددك".

كما رد على المتصيدين وشارك لقطات الشاشة في انستغرام، كتب "أمي هندوسية ، لقد نشأت كرجل بدون دين، لقد استمتعت باحتفالات ديوالي وهولي وراكشا باندهان والعيد ، كما أنني زرت الكنيسة، أخي أنت تتحدث بكراهية لفترة طويلة، أنا أحب الناس ، أحاول أن أقف من أجل الناس".

كتب بابل أيضًا إلى شخص آخر "هل فعلت شيئًا من أجل أفقر الفقراء ، العمال المهاجرين في مومباي بهذا الوباء؟ أنا ساعدت في إطعامهم وكنت على خط المواجهة. أحاول إحداث تغيير إيجابي وأنت تقوم باختيار نقاط معينة وتحبطني بدلاً من رؤية الصورة المتطورة للمكان الذي نتجه إليه نحن البشر.