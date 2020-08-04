كاترينا كايف وأختها إيزابيل تستمتعان بعطلة نهاية الأسبوع بركوب الدراجات في شوارع مومباي

رنا صلاح الدين - كانت كاترينا كايف تخضع لظروف الحجر الصحي في المنزل مع شقيقتها إيزابيل، لكن ضبتطهما عدسات البأباراتزي عندما خرجتا بالدراجات في الشوارع في مومباي.

ترتدي كاترينا ملابس رياضية سوداء وقبعة الة جانب التزامها بمعايير السلامة عبر ارتداء الكمامة في أثناء تواجدها بالطرق العامة وتفاعلها مع صديق، يليها إيزابيل التي كانت ترتدي تي شيرت أسود وأحذية مطابقة.

على جبهة العمل، شوهدت كاترينا كايف آخر مرة في فيلم بهارات بطولة سلمان خان، ديشا فطاني، تابو، سونيل غروفر، وجاكي شروف في الأدوار القيادية، لعبت دور حب سلمان في الفيلم.

سوف تتعاون بعد ذلك مع النجم أكشاي كومار Akshay Kumar في فيلمهما الجديد Sooryavanshi الذي يخرجه روهيت شيتي، وكان قد تم تأجيل تاريخ إصدار الفيلم بسبب أزمة COVID-19.

كاترينا كايف