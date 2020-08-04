طقوس سعيد صالح الغريبة قبل الصعود على خشبة المسرح

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رنا صلاح الدين - كشفت هند، ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، إن والدها لم يكن لديه طقوس محددة في عيد الأضحى.
وأضافت: "أغلب عيده كان شغل في المسرح، ووقت ما يكون مفيش مسرح بيضحك ويبقى عيدنا".
وتابعت خلال حوارها عبر فضائية "دي إم سي": "مكنش بيتفرج على نفسه، وكان دائماً ليه قنوات معينة بيتابعها زي الكورة والأخبار وهو بعيد تمامًا في البيت من أنه يتفرج على نفسه".
سعيد صالح
واستطردت: "فكرة أنه بيشتغل فميكنش موجود في البيت دى مكنتش عنده.. وهو كان متواجد دايمًا معانا وحتى لما بيكون عنده مسرح كنت دايمًا جنبه".
وتابعت: "كان ليه طقوس في المسرح أنه كان بيروح قبل العرض بساعات ويقعد على الكرسي قدام المسرح وميعملش حاجه، وكان بيقولى أنه بيعمل كدا علشان ياخد على المكان وأنا بحبه"
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