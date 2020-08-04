إليسا تهدى أغنية "حعتبرك مت" إلى النخبة السياسية فى لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: في تغريدة ساخرة، أهدت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنيتها الجديدة "حعتبرك مت" إلى النخبة السياسية في لبنان.
حيث شاركت متابعيها بفيديو الأغنيةمعلقة عليها: "بهدي هل الأغنية لكل الطقم السياسي اللبناني".
وعلى صعيد لا تزال ردود الإفعال تتوالى على أغنيات البومها الجديد، حيث أعرب الممثل المصري أحمد السعدني عن إعجابه الشديد بأغنية "عظيمة" التي طرحتها ضمن ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، حيث غرد قائلاً: "الاغنية اسمها عظيمة وهي عظيمة وانتي عظيمة ❤️ مكمل و مستمتع كالعاده".
لترد عليه ويسألوني لم احب الشعب المصري، أحبك يا أحمد
ليبادلها الغزل قائلاً: "أحبك أكثر". عمل عظيم كما عودتنا دائماً.
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