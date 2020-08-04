كارمن سليمان تروج لجديدها "لينا رقصة"

"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية المصرية كارمن سليمان، اليوم الاثنين، الإعلان الترويجي لأحدث أغنياتها " لينا رقصة" عبر قناتها على اليوتيوب.
تتعاون كارمن في هذا العمل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي جلال حمداوي، رؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، أما العمل المصور فهو من إخراج مصطفى عامر.
يذكر أن كارمن طرحت مؤخرا كليب أغنية "بصاتك"، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني.
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