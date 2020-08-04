باريش أردوتش وغوبسي أوزاي يكذبان شائعة الحمل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: يحظى زواج النجم التركي باريش أردوتش من حبيبته الممثلة الكوميدية غوبسي أوزاي، قبل أيام بتفاعل واسع بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان ارتباطهما بشكل مفاجئ في الثلاثين من يوليو المنصرم.

وأتى هذا الجدل عقب إطلاق صحيفة “الصباح” التركية خبرًا مفاده أن الثنائي الأشهر في تركيا ينتظران مولودهما الأول، وأن هذا الحمل أجبرهما على اتخاذ قرار الزواج السريع.

وحسمًا لهذا الجدل، نشر موقع “خبر تورك” تصريحًا على لسان غوبسي أوزاي، بأنها تتمنى أن تُصبح “أُمًا” في أسرع وقت ولكنها حاليًا ليست “حامل” قاطعة الشك باليقين في هذا الأمر.

ووفقًا لمصادر مقربة من النجم باريش أردوتش، نفى صحة حمل زوجته من خلال تصريح لتلفزيون تركي، مؤكداً أن زوجته بصدد التحضير لعمل فني جديد، وأن أمر الحمل غير وارد.

وقال المصدر المقرب من أردوتش أنه من الطبيعي أن يتزوج الثنائي بشكل مفاجئ خاصة وأن العلاقة بينهما دامت أكثر من 6 سنوات وأن الزواج جاء بعد فترة من الحب والتفاهم، وأنهما يحبان البساطة والهدوء فاقتصر الزواج على المقربين بتلك الطريقة.

Advertisements

وتزوج بطل مسلسل “حب للإيجار” يوم الأربعاء الماضي، بهدوء ودون ضجيج في مدينة تشيشمي في إزمير، على أن يقام حفل زفاف كبير عند انتهاء فيروس كورونا

واختارت العروس أن ترتدي في عقد قرانها فستانا أبيض قصيرا وبسيطا بلغت قيمته 3200 ليرة تركية، بما يعادل 458 دولارًا، نسقته مع حذاء رياضي ودون أي مكياج.

واكتفى العريس أرودتش بارتداء قميص أبيض وبنطال بني اللون، ولم يظهر بالبدلة كما هو متعارف عليه، وعلى إثر ذلك لم تسلم إطلالته من ردود الفعل الواسعة بين الجمهور.

وتداول الجمهور صورًا تم التقاطها للحظة دخول الثنائي المكان الذي تم تهيئته لإقامة مراسم إتمام الزواج، حيث ظهر النجمان بعفوية شديدة وهو ما بدا من صورهما التي كانت معبرة عن فرحتهما بتلك اللحظة المنتظرة.

ووسط إجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا، تم تداول صور من مراسم عقد القران والتي ضمت 5 أفراد فقط هم منفذ العقد واثنان شهود إضافة إلى العروسين، وكانت إحدى الصور بينهما رومانسية للغاية حتى أن الحاضرين معهم ظلوا ينظرون إليهما.