امل عرفة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة السورية أمل عرفةإصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها على الفيسبوك.

قالت فيه أن خمسة أطباء أكدوا إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها تتعامل مع الحالة وكأنها "إنفلونزا" عادية على الرغم من "الألم الكافر". وأكدت عرفة أن الكمامة كانت رفيقتها في الأيام الماضية وكذلك الكحول والمعقمات والكلور، وأنها لم تخالط أحدا منذ فترة، وطلبت ألا يقلق أحد بشأن العدوى.

وأضافت: بعد أيام سأتعافى وأعاود متابعة التصوير، قائلة "استمتعوا.. كل عمري بقول الحياة مزحة، مرات بتكون بايخة".

شكران مرتجى

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وبمجرد سماعها بالخبر سارعت زميلتها الممثلة السورية شكران مرتجى لإبداء مساندتها عبر تغريدة نشرتها على تويتر معتبرة أن ما تمر به شدة ستزول قريباً.

كارمن لبس

وبدورها أبدت الممثلة اللبنانية كارمن لبس مساندتها عبر تغريدة نشرتها على تويتر طالبتها فيها بعدم القلق لأنها واثقة من قدرتها على هزيمة الفيروس.

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