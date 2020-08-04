شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عاطف يروى كواليس اختياره كأول مؤذن لمسجد الفتاح العليم أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل المنشد مصطفى عاطف، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عبّر "عاطف" عبر اللايف، عن إحساسه عندما تم اختياره ليكون أول مؤذن لمسجد الفتاح العليم، ورفعه للآذان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن كواليس اختياره، حيث قال: "اختياري لأكون أول مؤذن بمسجد الفتاح العليم كان تكليف رسمي، وتشريف لي، فهي مهمة عظيمة، وشعرت بالرعب عندما وجدت أن الآذان سيذاع على شاشات التلفاز بصوتي".

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وأضاف: "توليت إمامة مسجد المشير طنطاوي منذ افتتاحه، وأقوم برفع الآذان في التليفزيون، ولكن اختياري لمهمة رفع أول آذان في مسجد الفتاح العليم، كان له وقع مختلف على قلبي، فقد حمدت الله تعالى أن الله اختارني لهذه المهمة".

وأشاد "عاطف" بدور الدولة في تمكين الشباب في جميع المجالات، قائلا إنه ربما تم اختياره لهذه المهمة لأنه شاب، ليكون رمزا لهم خلال افتتاح مجلس الفتاح العليم.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم