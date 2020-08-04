شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة السورية أمل عرفة تعلن إصابتها بـ"كوفيد 19": أصيبت بكوروناية بنت حلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها بموقع فيسبوك. إذ كتبت: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

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واختتمت : "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".

أمل عرفة هي ممثلة ومغنية سورية ومن أهم أعمالها الدرامية "نجمة الصبح، ونهاية رجل شجاع، وسكان الريح"، وقدمت سينمائيا 4 أفلام هي "شىء ما يحترق، وصعود المطر، وعزف منفرد، والليل الطويل".