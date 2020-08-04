شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد توجه رسالة إلى جمهورها: "اضحكوا وخلوا ضحكتكم تفاؤل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث شاركت مقطع فيديو تضمن أغنية قالت إنه هدية من صديقتها، مشددا على أهمية الضحك والتفاؤل في الحياة.

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة :مفيش أحلى من الضحك...أضحكوا وخللي ضحكتكم تفاؤل.. حبيت امسي عليكم و أقولكم انتو وحشتوني.. الأغنية ديه هدية صديقتي نايا من اجمل فانز في الدنيا".

وفي وقت سابق، حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة المسلمين بقدوم عيد الأضحى، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمقطع فيديو قديم لها، معلقة عليها: "كل سنة وانتم بتضحكوا ومبسوطين".

على صعيد آخر، كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن مدرب الرقص الذي ساعدها في تنمية مهارتها منذ الصغر أمام الكاميرات، ونشرت مقطع فيديو لها من أحد مشاهدها وهي ترقص عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

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وكتبت نبيلة عبيد على الفيديو: "من التفاصيل الحلوه اللي دايما بتسألوني عليها، انتي مين علمك الرقص يا بلبله، طبعا انا كنت بحب الرقص من صغري، وكنت دايما بحب اتعلم الفن ده من جميع مدربي و مصممي الرقص و ابراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني و علموني ازاي ارقص في الافلام، مساء الفل عليكم يا اجمل ناس".

وكانت النجمة نبيلة عبيد خاطبت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام برسالة بصوتها جاء ‏فيها: "مساء الخير والورد والفل والياسمين.. لكل حبايبى المتابعين لصفحتى.. أنا بشوف كل ‏تعليقاتكم.. أنا اللى برد عليها بنفسى".‏

وأضافت فى رسالتها: "لو حد عنده سؤال عن الكتاب اللى بيتحضر باسم سينما نبيلة عبيد، ‏يقدر يسأل.. أنا بحبكم قوى".‏