شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل انتصار فى فيلم "هيكل نظمى" لـ رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقتل الفنانة انتصار خلال أحداث فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمى"، الذى انتهى من تصويره الأيام الماضية، ويتورط رامز فى هذا الأمر، حيث كان آخر مشهد فى أحداث الفيلم تم تصوير فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى وتضمن المشهد بإصطدام قطارين ويحاول رامز بطل العمل انقاذ الموقف بعد حدوث الإنفجار.

ويعانى رامز جلال خلال الأحداث من النحافة حسب الشخصية التى يجسدها، ويناقش المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر فى إطار كوميدى.

والفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة" .

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ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، ما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

وكان أخر ظهور للفنانة انتصار فى مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع النجمان حمدى الميرغنى وأوس أوس للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد وشارك فى بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد ومحمود البزواى وحجاج عبد العظيم وأخرون من النجوم.