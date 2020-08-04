شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حمو بيكا: أنا معملتش حادثة.. دى سيارة مدير أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤدى المهرجانات حمو بيكا إنه لم يتعرض لحادث سيارة كما تردد خلال الساعات الماضية، بل إن الحادث يخص سيارة مدير أعماله، إذ طلبها منه أحد الأشخاص وخلال سيره على الطريق تعرض لحادث.

وأضاف بيكا فى فيديو حى بثه على صفحته الشخصية على "فيس بوك" أنه تحرك على الفور من باب الواجب لأن السيارة تخص مدير أعماله وأحد العاملين معه، لذلك الصور المتداولة له فى موقع الحادث عقب ذهابه للوقوف مع مدير أعماله، وقال: "الحمد لله إنها جت على قد كدة".

Advertisements

انتشرت أنباء عن تعرض حمو بيكا لحادث وانقلاب سيارته على طريق الساحل بعد انتشار صورة له وهو يقف أمام السيارة المحطمة فى مكان الحادث، وتواصل ”الخليج 365” مع شقيق مطرب المهرجانات حمو وقال: "حمو فى البيت وميعرفش حاجة عن الموضوع"، موضحاً أنه كان يقف وسط الناس متفرجاً ويحاول مساعدة صاحب الحادث، لافتاً إلى أن السيارة التى تعرضت للحادث ليست سيارة حمو".

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أثار جدلًا واسعًا فى الأيام الماضية بعد نشر فيديو له من داخل كواليس تصوير أغنيته الجديدة، يكشف مدى تلعثمه فى نطق الكلام، خصوصًا بعدما فشل فى نطق كلمة "باتون باليه بالسمسم هات" أكثر من مرة.

وحل حمو بيكا مغنى المهرجانات، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، فى التغطية الموسعة، وذلك بعد تعرضه لحملة تنمر خلال الأيام الماضية، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير"، وقال بيكا: "أنا أخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعليم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى أنا اتعلمته أكبر بكتير من أى حد اتعمله طول حياته فى المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".