جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة بهيجة حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم، بذكرى ميلاد بهيجة حافظ، الممثلة والمخرجة والكاتبة مصرية، وأول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا.

وقام موقع جوجل، بتغير واجهته الرئيسية، بصورة لبهيجة حافظ بمناسبة الذكرى 112 لميلادها.

وولدت بهيجة موسى، في 4 أغسطس 1908 بمحافظة الإسكندرية، وشقت طريقها بصعوبة في المجال الفني، وبعد قصة كفاح ومعاناة طويلة، استطاعت أن تضع بصمتها في السينما المصرية.

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بهيجة حافظ أول من ألفت الموسيقى التصويرية لأفلام السينما المصرية، أبرزها: "السيد البدوي، وزهرة، وليلى البدوية، وليلى بنت الصحراء، والاتهام، والضحايا، وزينب".



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