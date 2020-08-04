أحمد سعد بصحبة خطيبته داخل صالة الجيم.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : ظهر الفنان أحمد سعد، برفقة خطيبته علياء بسيوني، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم". ونشر "سعد" صورة تجمعه بخطيبته "علياء"، في الجيم، عبر خاصة "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مكتفيا بذلك دون كتابة أي تعليق. وكان أحمد سعد قد أعلن منذ أيام خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني أثناء الاحتفال بعيد ميلادها. يذكر أن الفنان أحمد سعد تعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أغنية "100 حساب"، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.



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