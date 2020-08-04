نوال الزغبي بإطلالة شبابية وإيمان العاصي مع ابنتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت: "حول وجهك إلى الشمس وسيسقط كل الظلال خلفك".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لها رفقة ابنتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عالمي".

أسيل عمران

الفنانة أسيل عمران، شاركت جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة، وعلقت: "لكل المرأة السحرية، تذكري بأن تكوني دائمًا قوية، وأنشري الحب".

نوال الزغبي

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة شبابية، وعلقت: "عزز نفسك باللون الأحمر وأنشر الطاقة".

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كريم فهمي

نشرت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، صورة تجمعهما، ظهرا خلالها وهم في السيارة، وارتديا ملابس بها العديد من الألوان وعلقت: "ألوان".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها متابعيها صورة جديدة لها من جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح مجلة VOGUE.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم في أحدث صورة لها رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض، من كواليس مسلسل "خيط حرير".

ديانا حداد

الفنانة اللبنانية ديانا حداد، شاركت جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت: "أحب نفسك بقدر ما تستطع".

محمد مهران

كما حرص الفنان محمد مهران، على مشاركة جمهوره أحدث صورة له، وعلق عليها: "إذا كان قلبك مازال ينبض، فلا يزال هناك وقت لأحلامك".

سعد لمجرد

الفنان المغربي سعد لمجرد، شارك جمهوره صورة له ظهر خلالها وهو يستمتع بعطلته بجوار الطبيعة الساحرة.