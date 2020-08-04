فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وكتبت: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وتابعت: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

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وأضافت: "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة".

واختتمت رسالتها قائلة: "شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".

وتشارك أمل عرفة في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو" وهو من بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، دريد لحام، عباس النوري.