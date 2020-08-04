جوجل يحتفي بالذكري112 لميلاد الفنانة بهيجة حافط

احتفل محرك البحث الشهير جوجل بالذكرى الـ 112 لميلاد الفنانة والمخرجة والكاتبة بهيجة حافظ والتي ولدت يوم 4 أغسطس 1908، وذلك بوضع صورتها على صفحة جوجل الرئيسية.

وبهيجه حافظ هي أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية. وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا. هي ابنة إسماعيل باشا حافظ الذي كان ناظر للخاصة السلطانية في عهد السلطان

حسين كامل وكان إسماعيل صدقي رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الاول من أقربائها.

ولدت بهيجة حافظ بحي محرم بك بالإسكندرية ودرست في مدرسة الفرنسيسكان ومدرسة الميردي ديو. ثم سافرت إلى فرنسا عندما كان عمرها 15 عامًا وحصلت على شهادة جامعية من الكونسرفتوار في الموسيقى عام 1930.

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لم يقتصر عمل بهيجة حافظ في الاخراج والتمثيل وتأليف الموسيقى فقط، ولكنها عملت ايضًا في مجال المونتاج وتصميم الازياء السينمائية و الكتابة.

ومن أهم الأعمال التي قامت الفنانة بهيجة حافظ بالتمثيل فيها (القاهرة 30) عام 1966، و (زهرة السوق) عام 1947، و (ليلى البدوية) عام 1944، و (ليلى بنت الصحراء) عام 1937، و (الاتهام) عام 1934، و (الضحايا) 1932، و (زينب) عام 1930.

كما قامت بهيجة حافظ بتأليف عدد من الأعمال الفنية مثل زهرة السوق وليلي البدوية وليلي بنت الصحراء، فيما اخرجت الفيلمين الأخيرين.