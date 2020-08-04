شاهد .. صابرين تقضي إجازتها الصيفية على البلاج

تقضي النجمة صابرين إجازتها الصيفية على إحدى الشواطئ الساحلية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت صابرين بعض الصور، والتي ظهرت من خلالها مرتدية
ومن ناحية آخرى تنتظر النجمة صابرين عرض فيلم النمس والإنس، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمد ثروت، دنيا ماهر، شريف دسوقي، محمود حافظ.
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