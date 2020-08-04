شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالغفور تستمتع بغروب الشمس في صورة رومانسية مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة زوجها أثناء غروب الشمس على أحد الشواطئ خلال العطلة الصيفية، لاقت إعجاب الآلاف من قبل متابعيها.



ريهام عبد الغفور في صورة جديدة مع زوجها

وانهالت التعليقات على صورة الفنانة ريهام عبد الغفور مع زوجها على أحد الشواطئ، حيث علقت الفنانة حنان مطاوع قائلة :"يارب يحفظكم يا حبيبتي، فيما قالت ياسمين غيث :"قلبي انتم"، بينما علقت أخرى :" أنت إنسانة جميلة وبحترمك جدا قبل ما تكونى فنانة جميلة ربنا يسعدكم ".