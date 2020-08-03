شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: الشيخ على محمود الصوت الأقرب لـ قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى، إنه دخل التمثيل من خلال مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق، عرض عليه وقتها 15 مشهدًا، من خلال منتج العمل، مشيرًا إلا أنه عندما ذهب للتصوير، قدم 27 مشهدًا عندما شاهدوا قدراته التمثيلية، وبالفعل بدأت أخوض تجربة التمثيل مرة أخرى.

وأكد الفشنى، من خلال برنامج "مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن الشيخ على محمود هو الصوت الأحب لقلبه، خصوصًا أنه لا يسمع غيره في أغلب الأوقات، علمًا بأن الشيخ على محمود هو أستاذ طه الفشنى، وعمله الغناء، وأنا اعلم منه كل شيء في الغنا.

يشار إلى أن وائل الفشنى، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب بحره غريق" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمود رضوان، وتوزيع فادى بدر.