شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرقص ويغنى مع جمهوره فى الساحل الشمالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعدد من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها وهو يغني ويرقص مع جمهوره في الساحل الشمالي.

وحرص العديد من محبي الفنان محمد رمضان على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية خلال رقصه معهم على البلاج في الساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ساعات من مشاركة النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له وهو على متن يخت في البحر خلال قضاء إجازته الصيفية.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يرقص فيها محمد رمضان مع جمهوره في الساحل الشمالي، ففي الشهر الماضي، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يرقص ويغني مع المصطافين على البلاج في الساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحبسه.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان إعجاب عشرات الآلاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".